Kadir Tapucu’dan 10 şarkılık albüm

'DÖNÜŞÜM Muhteşem Olacak' şarkısıyla hafızalarda yer edinen birçok ünlü sanatçının hit olmuş şarkılarının bestecisi Kadir Tapucu, geçtiğimiz günlerde 10 şarkılık 'Kılıçsız Merasim' adlı yeni albümüyle sevenlerine sürpriz yaptı. Yeni albümüyle ilgili konuşan Kadir Tapucu, "Bu albümde dijital çağın beklentilerine elimizden geldiği kadar uyum sağlamaya çalıştık. Vokal teknikleri popüler kültürün vokal anlayışına uygun çalışılarak kendi duygularımızla,kendi müziğimizle, özümüzle pekiştirerek sizlerin beğenisine sunduk" dedi. Kadir Tapucu aynı zamanda; Muazzez Ersoy, Ferdi Tayfur, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Ümit Besen, Mustafa Sandal gibi birçok ünlü sanatçının hit olan şarkılarının sahibi