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Mert Altınışık’a Fas’tan anlamlı ödül

HABER MERKEZİ
Mert Altınışık’a Fas’tan anlamlı ödül
OYUNCU Mert Altınışık, Fas'ın en prestijli ödül töreni olan ve bu yıl 29.'su düzenlenen Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'ne katılarak ödül aldı. Fas'ta hatırı sayılır hayran kitlesine sahip olan ve sevilen oyuncu, binlerce katılımcının oylarıyla onur ödülüne layık gösterildi. Fas'ın en önemli oyuncularında olan Souad Khouyi'in takdimiyle ödülünü alan Altınışık, Fas kralı Muhammed el-Sadis bin el-Hasan fotoğrafının önünde poz vererek teşekkür konuşması yaptı. 5. kez Fas'a geldiğini söyleyen Altınışık, "Fas benim ikinci ülkem oldu. Burada filmde çektik. Sinema konusunda inanılmaz işlere imza atan bir ülke ve hayranlıkla takip ediyorum" diyerek teşekkür etti.
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