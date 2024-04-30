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Ünlü şarkıcı 9. kez burun ameliyatı oldu

HABER MERKEZİ
Ünlü şarkıcı 9. kez burun ameliyatı oldu
Şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. 40 yaşındaki popçu, burnu için 9. kez bıçak altına yattı. Murat Dalkılıç, doğuştan burnundaki kemiklerin dışarıya yönelme sorunu olduğunu açıklamıştı. Dalkılıç, "İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu" demişti. 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç günler sonra ilk görüntülendi. Ortaya çıkan şarkıcıyı görenler direkt Dalkılıç'ın burnuna odaklandı. Hayranları, bir an öne iyileşmesini temenni etti.
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