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Haberler Sarmaşık Cazın prensesi İzmir’e geliyor

Cazın prensesi İzmir’e geliyor

HABER MERKEZİ
Cazın prensesi İzmir’e geliyor
DÜNYA çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han, 10 Mayıs'ta İzmir Konak AKM Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Anne ve oğul, ilk defa 2 piyanoyla gösteri sunacak. Kendi adını taşıyan ilk albümünü 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazanan Zadeh, müzik eleştirmenleri tarafından kusursuz olarak nitelendirilirken uzun bir aradan sonra İzmir'de hayranlarıyla buluşacak.
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