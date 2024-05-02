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Haberler Sarmaşık Hollanda ‘Kral Günü’ Izmir’de kutlandı

Hollanda ‘Kral Günü’ Izmir’de kutlandı

ERCAN AKGÜN
Hollanda ‘Kral Günü’ Izmir’de kutlandı
HOLLANDA'NIN Kral Günü dolayısıyla İzmir'de resepsiyon düzenlendi. Hollanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş'in ev sahipliğinde otelde düzenlenen resepsiyonda konuşan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt, Hollanda Kralı Willem Alexander'in doğum günü olan Hollanda'nın ulusal günü dolayısıyla program düzenlendiğini söyledi. Türkiye ve Hollanda'nın birçok açıdan yakın ortak olduğunu ifade eden Lintvelt, "İki ülke arasında ticaret, yüzyıllar öncesine dayanıyor. Günümüzde Türkiye'de 3 binin üzerinde Hollandalı firma faaliyet gösteriyor. Hollanda burada doğrudan yabancı yatırımcı olmaktan gurur duyuyor. Hollanda'da yarım milyondan fazla Türk yaşıyor. Ülkelerimiz arasında siyasi ve güvenlik konularında güçlü bir işbirliğimiz var" diye konuştu.
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