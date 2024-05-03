Mendil sallamadan önce sanat üretsin

Ses sanatçısı Mustafa Keser, bir röportajında arabeskin sevilen isimlerinden Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında konuşmuştu. Keser, "Orhan Gencebay iyi bir müzisyen ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye'nin en lezzetli seslerinden biridir ancak hayatım boyunca dinlemedim, çünkü kötü okuyor" demişti.

Keser'in verdiği demecin ardından Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ilk kez Yeni Asır'a konuştu.

Emre, "Bizi bu polemiğin içine kimse sokmasın. Sayın Keser, Orhan Gencebay'ın adını ağzına almasın. Önce kendisi sanat üretip yapsın sonra Orhan Beyin adını ağzına alsın. Keser gitsin sadece mendil sallasın" dedi.

Ünlü sanatçının hayat arkadaşı Sevim Emre, Mustafa Keser'e adeta ateş püskürdü. Emre, Orhan Gencebay'ın sanatına ve sanatçılığına kimsenin dil uzatmamasını, bunun için önce sanat üretmeleri gerektiğini vurguladı.

Sevim Emre, "İnsanlar unutulduğu zaman başka sanatçıların isimlerini kullanarak hatırlanmaya ve gündeme gelmeye çalışıyor. Buradan sesleniyorum, Sayın Keser lütfen eşimin adını ağzınıza almayın. Onun sanatı ve sanatçılığı ile ilgili yorum yapmak size düşmez, siz önce sanat üretin" dedi.

EVİNDE SAKATLANDI

ARABESKİN sevilen sesi Orhan Gencebay'ın, evinde büyük bir aksaklık sonrası dizlerinin üzerine düşüp bağlarının koptuğu ve doktorların ayağının üzerine basmamasını tembihlediği öğrenildi. Sanatçının eşi Sevim Emre Gencebay'ın evinde istirahat ettiğini ve sadece mecbur kaldığında baston kullanarak ayağa kalktığını belirtti.