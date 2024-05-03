Sektöre Yemen türküsü ile döndü

EGE Bölgesi türküleriyle tanınan Efe Güngör, 20 yıl aradan sonra farklı bir tarz ile müzikseverlerle buluşuyor. Kara Çadır İs Mi Tutar ( Yemen Türküsü) isimli türkü Sendur Aydın tarafından cover (yeniden düzenleme) edildi. Sanatçı Efe Güngör tarafından seslendirildi. Sanatçı Efe Güngör, Kara Çadır İs Mi Tutar ( Yemen Türküsü) için Kösler Dağında bir klip çekti. Çekimleri 2 gün süren klipte bölgenin tanıtımına da katkıda bulundu. Tekli çalışma Say Müzik Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.