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Haberler Sarmaşık Sektöre Yemen türküsü ile döndü

Sektöre Yemen türküsü ile döndü

HABER MERKEZİ
Sektöre Yemen türküsü ile döndü
EGE Bölgesi türküleriyle tanınan Efe Güngör, 20 yıl aradan sonra farklı bir tarz ile müzikseverlerle buluşuyor. Kara Çadır İs Mi Tutar ( Yemen Türküsü) isimli türkü Sendur Aydın tarafından cover (yeniden düzenleme) edildi. Sanatçı Efe Güngör tarafından seslendirildi. Sanatçı Efe Güngör, Kara Çadır İs Mi Tutar ( Yemen Türküsü) için Kösler Dağında bir klip çekti. Çekimleri 2 gün süren klipte bölgenin tanıtımına da katkıda bulundu. Tekli çalışma Say Müzik Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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