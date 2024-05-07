"Dizi ve filmlerimle gurur duymuyorum"

Ege Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali, devam ediyor.

"BEĞENMİYORUM"

Programlar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, genç iletişimcilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan'ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen Birol Güven, sinema ve dizi sektörüyle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Bugüne kadar 54 dizi ve 11 film yaptıklarını kaydeden Sinema Genel Müdürü Güven, "Hiçbirini seyredemiyorum, hiçbirini beğenmiyorum. Bugün böyle yazmam. İzmirli filozof Heraklitos diyor ki; 'aynı nehirde iki kere yıkanılmaz.' Bu değişimi anlatıyor arkadaşlar; diyor ki 'nehre bir daha girdiğinizde o nehir artık o nehir değildir' siz de o siz değilsinizdir. Ben bugünkü aklımla tekrar dünyaya gelmeyi çok isterdim ve bugünkü aklımla onların hiçbirini yapmazdım. Gurur duymuyorum onlarla. O dönem yaptığım her şey o dönemin doğrusuydu; ama bugünün doğrusu değil" dedi.

atv ekranlarında bir dönemin sevilen dizilerinden 'Doksanlar' yapımında da Birol Güven'in imzası bulunuyor.

ESERLERİN 'GÜVEN'İ

SİNEMA Genel Müdürü, senaryo yazarı, yapımcı ve yönetmen Güven Birol 54 dizi 11 filme imza attı. Güven'in yaptığı diziler arasında Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz, Doksanlar, Kalp Hırsızı gibi sevilen yapımlar yer alırken; filmleri arasında Mandıra Filozofu, Pamuk Prenses, Merdiven Baba, Martı, Dijital Esaret, Sebahat ve Melahat, Dersimiz Atatürk, Aşk Çağırırsan Gelir gibi eserler yer alıyor.