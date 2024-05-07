Eren’den fotoğraf vurgusu: Fotoshoplu ve filtreli kullanmaktan bıktım

ÜNLÜ sanatçı Cenk Eren, estetik modasına uymuş ve geçtiğimiz Mart ayında güzelleşmek uğruna bıçak altına yatıp yüzünü gerdirmişti. Ameliyattan 9 gün sonra sosyal medyadan yüzünün bandajlı fotoğrafını paylaşan şarkıcı o haliyle çok konuşulmuştu. Ödemlerinden kurtulan ve iyileşme sürecini tamamlayan Cenk Eren yeni yüzüyle sahnelere geri döndü. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarına fotoşop ve filtre uygulamaktan sıkıldığı için kalıcı çözüm bulduğunu dile getiren Eren, "Bana 'Neden yaptırdın, ne gerek vardı?' diye soruyorlar, fotoşop yaptırmaktan sıkıldım. Çok mutluyum, sabah aynaya baktığımda 'Ne güzel oldu' diyorum. O fotoğrafların hepsi üzerinde oynanmış fotoğraflar. Mutlu olmak için yaptırdım, iyi ki de yaptırmıştım" açıklamasında bulundu.