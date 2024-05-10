Hafta içi sette hafta sonu tarlada

Manisa'nın Avşar Mahallesi'nde yaşayan Aksoy, arazilerinde biber, üzüm, erik, kiraz ve karpuz gibi ürünler yetiştirirken dönem dizilerinden etkilenerek oyuncu olma hayali için harekete geçti. Bunun için 4 yıl önce dizilere yardımcı oyuncu sağlayan ajanslara başvuran Aksoy'un hayatı Kuruluş Osman dizisi için aldığı davetle değişti. İstanbul'da, deneme çekimlerinin ardından figüran olarak dizi setinin yolunu tutan Aksoy, 4 yıl boyunca İstanbul ile Manisa arasında mekik dokuyarak çekimlere katıldı.

ÖZEL EĞİTİMLER ALDI

Bir yandan çiftçilik yaparken, dizi çekimleri için her hafta iki şehir arasında gidip geldiği fark edilen Aksoy'un bu özverisini gören set ekibi, dizinin bu yılki sezonunda Aksoy'a dizide Orhan Bey'in yardımcısı Oğuz Alp'i canlandırma görevini verdi. Diksiyon, at binme ve aksiyon sahneleri için kılıçlı dövüş eğitimleri alan Aksoy, Oğuz Alp'i canlandırmaya başladı. Samet Aksoy, "İlk başlarda dizide bazı sahnelerde 5-10 saniye dahi gözüktüğümde çok mutlu oluyordum. Bu süreçte çok zor zamanlar yaşadım, umudumu yitirdiğim anlar da oldu ama asla vazgeçmedim" dedi.

EKİBE TEŞEKKÜR

FİGÜRANLIKTAN sonra adım adım kendini geliştirdiğini anlatan Aksoy, "Dizide Oğuz Alp, Şehzade Orhan Bey'in yaveri rolünde. Bu karaktere hayat vermeye devam ediyorum. Hafta içi sette hafta sonu tarla ve bahçemde mesaime devam ediyorum" diye konuştu. Kendisine gösterdikleri güven ve destek nedeniyle dizi ekibine teşekkür eden Aksoy, "Buradan herkese tavsiyem hayallerinin peşinde koşması ve asla vazgeçmemesi. Ben köyünde kendi halinde bir çiftçiyken hayallerimi gerçekleştirdim. Bence herkes başarabilir" dedi.