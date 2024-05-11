Podyumun yıldızı patili dostlar oldu

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli'nin girişimiyle, çeşitli dernek ve hayvanseverlerin katkılarıyla hayvana şiddet ve engelli hayvanlara farkındalık yaratmak için "Engelimiz Kalmasın" sloganıyla Ankara İncek'te hayvan defilesi düzenlendi. Trafik kazası, deprem, insan şiddeti gibi nedenlerle engelli kalan 8 köpek ile 2 kediye kendileri için özel tasarlanan kıyafetler giydirildi, tüylerine bakım yapıldı. Hayvanseverler tarafından özenle hazırlanan engelli hayvanlar, mankenlerin eşliğinde podyumda yürüdü.

ENKAZ MAĞDURLARI

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, spor ve sanat camiasının da destek verdiği engelli hayvanların defilesine yapılan bağışlar, çeşitli dernekler aracılığıyla engelli ve hasta hayvanların tedavilerinde kullanılacak. Defilenin girişimcisi Yağmur Denli yaptığı açıklamada, son zamanlarda engelli hayvanlarla ilgili ciddi bir artışın olduğunu ancak sahiplenme ve tedavi konusunda geri kalındığını söyledi. Denli, "İlk amacımız engelli hayvanlara farkındalık sağlamak, ikinci amacımız da sahipsiz engelli ve hasta hayvanlara destek çıkmak. Bunun için de yasal bir dernekle anlaştık, yapılan bağışlar oraya gidiyor" şeklinde konuştu.