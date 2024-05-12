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Haberler Sarmaşık Çağla Şıkel korkularını 2 bin 500 liraya yendi

Çağla Şıkel korkularını 2 bin 500 liraya yendi

HABER MERKEZİ
Çağla Şıkel korkularını 2 bin 500 liraya yendi
ÜNLÜ manken Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kaldı. Ünlü isim, son olarak ise kendini Kırklareli'nde 2 bin 500 lira ödeyerek, karanlık bir kulübeye kapatarak; yemek yemeyip, su içmeden 11 saat boyunca orada kaldı. Şıkel deneyimlerini şöyle aktardı: "Karanlık inzivada da yaşadığım aynı hissi yaşadım. Kapı kapanır kapanmaz 'ne zaman açılacak?' diye düşünen zihnimden kurtulmam birkaç saniyemi aldı ve sadece nefesime odaklandım. Meditasyon yapıp yapmadığımı dahi bilmiyorum."
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