Çilek gibi festival

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın ev sahipliği yaptığı 14. Emiralem Çilek Festivali'nin açılışına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz katılım gösterdi.

Başında çilek tacıyla sahneye çıkan Simge, yoğun istek üzerine müzik piyasasını adeta yerinden oynatan şarkısı "Aşkın olayım"ı birkaç kez söyledi.

"YÜZDE 65'İNİ KARŞILIYOR"

Festivalin açılışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Emiralem, İzmir'deki toplam çilek üretiminin yaklaşık olarak yüzde 65'ini karşılıyor. Eşsiz lezzeti ve mis gibi kokusuyla, muadillerinin arasında hemen fark edilen çileğimiz başta olmak üzere ıspanağımızdan zeytin ve incirimize kadar tüm tarımsal ürünlerimizi, geliştirerek üretmek bizim için çok önemli" dedi. Festivalde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "İzmir nasıl ki tarımda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biriyse, Menemen de şehrimiz için ayrı öneme sahiptir. Bir marka haline gelen Emiralem çileği de rengiyle kokusuyla fark yaratıyorsa, bunu sağlayan en önemli faktörlerden biri de üreticimizin emeğidir" dedi.