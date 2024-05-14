Genç yarışmacı Kenan’ı ağlattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor. Yarışmanın son bölümü, hüzünlü anlara sahne oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde büyük bir yıkım meydana getiren depremi yaşayan yarışmacı Aylin Karakuş, hem İmirzalıoğlu'na hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

'ENKAZ ÇOK KÖTÜYDÜ'

Bir bacağı ampüte edilen Aylin Karakuş, hikayesini şöyle anlattı: "29 yaşındayım, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde doktora öğrencisiyim. Benim için çok kritik bir olay var: 6 Şubat depremi. O gün ailemi görmek için Antakya'daydım ve Ankara'ya dönecektim. Maalesef deprem oldu. 15 saat enkaz altında kaldım. Beni erkek kardeşim çıkardı. Binamızdan 99 kişi vefat etti. 4 kişi sağ kaldık. Biri ben, biri babam. Aynı enkaz altında annemi ve ağabeyimi kaybettik. Üç kardeşim daha var, okudukları için hepsi şehir dışındaydı."

atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü izleyicileri ekrana kilitledi. Depremzede Aylin Karakuş'un hikayesi, Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

'BAYRAĞINI DEVRALDIM'

"Sol bacağımı dizimin üstünden kaybettim. Bacağımdan baş aşağı asılı kalmıştım enkazda" diyen Karakuş, şöyle devam etti: "Kendimi yay haline getirdim, çok üşüyordum. Hayatımı bacağıma borçluyum. Ayın 8'inde ampüte edildim. Zaten kendinden ampüteydi aslında, kopmuş bacağım. Ama ben hiçbir acı duymadım. Geçen sene bu zamanlar hâlâ hastanedeydim. Kaybettiğim ağabeyim için ayakta olmak zorundayım. O da doktora öğrencisiydi. Ben onun bayrağını devraldım, Annemle de çok büyük bir bağımız vardı bizim."

'GÜLMEK İSTİYORUM'

AYLİN Karakuş'un hikayesinin ardından, Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak yerinden kalkan ünlü oyuncu, Karakuş'a sarıldı. İmirzalıoğlu ile Karakuş'un duygusal anları, stüdyoda büyük bir alkış koptu. Aylin Karakuş, "Ben ağlamak istemiyorum biliyor musunuz? Hep gülmek istiyorum. Durduk yere, hiçbir şey yokken kayıplar çok zor. Hiç bacağıma üzülmedim, bir gün bile 'bacağım gitti' demedim. Annem ve ağabeyim beni bitirdi. 'Ben 30 yaşıma nasıl geleceğim' diye kendime bazen soruyorum, ağabeyim 29 yaşındaydı" dedi.