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Haberler Sarmaşık 5 yılın ardından tekrar sahnelere döndü

5 yılın ardından tekrar sahnelere döndü

HABER MERKEZİ
5 yılın ardından tekrar sahnelere döndü
ÜNLÜ ses sanatçısı Neşe Karaböcek, 5 yılın ardından özel bir gecede sahneye çıktı. Oğlu Hasan Yener'in vefatının ardından müziğe ara veren Neşe Karaböcek, 5 yıl sonra verdiği konserinde yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı. "Artık Sevmeyeceğim", "İntizar" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra hayranlarından gelen istekleri de okuyan Karaböcek, "Sizleri ve sahneleri çok özledim. Tekrar büyük konserlerde bir arada olmak istiyorum. Bu sene sahnelerde 75. yılımı kutlayacağım" diyerek, sevenlerini mutlu etti.
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