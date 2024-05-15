Kim takar seni Kardashian!

Katil İsrail, aylardır Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı katletmeye devam ediyor. Bebek, kadın, yaşlı dinlemeden gözünü kan bürüyen İsrail'e karşı dünyanın dört bir yanından tepki sesleri yükselirken bazı acımasız paylaşımlar ise tarihe kara leke olarak geçti.

CADILAR BAYRAMI FİYASKOSU

Cadılar Bayramı'nda Kim Kardashian'ın saldılara kurban giden çocukların kıyafetlerine benzer kıyafetleri kendi çocuklarına giydirmesi tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

MORALİ ÇOK BOZULDU

Birebir aynı formalarla bombalanan binaların altından çıkarılan onlarca masum çocuğun acısını dalga konusu haline getiren Kardashian, son olarak OMR Festivali olarak bilinen Çevrimiçi Pazarlama Rockstars Festivali'nde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Dijital pazarlama ve teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birinde konuşan Kim Kardashian, sahneye çıktıktan sonra seyirciler arasında defalarca "Özgür Filistin" diye bağırmaya başladı. Güvenlik, protestocuyu salonun dışına çıkarırken, sunucunun Kardashian'dan özür dilediği göze çarptı. Moralinin bozulduğu görüntülenen Kardashian "Sorun değil" dedikten sonra ardından "Herkesi serbest bırakın" dedi.