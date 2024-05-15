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Haberler Sarmaşık Nihat Doğan'ın eşinden çok konuşulacak ihanet itirafı

Nihat Doğan'ın eşinden çok konuşulacak ihanet itirafı

HABER MERKEZİ
Nihat Doğan’ın eşinden çok konuşulacak ihanet itirafı
ÜNLÜ şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlenmişti. Ancak ünlü çiftten kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Arzu Doğan, yaptığı paylaşımla ayrılığın nedenini açıkladı. Doğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim."
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