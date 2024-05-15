Osman Bey’in hedefinde Mekece Kalesi var

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20:00'de yayınlanacak olan 160. Bölümünde Osman Bey, Mekece Kalesi'ne yürümek için planlar yaparken Bala Hatun ise Melike Hatun'la karşı karşıya gelir. Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek izleyeceği yol merak edilmektedir. Melike Hatun ise Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini test eder. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı ne olduğu, Bala Hatun'un Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacağı netlik kazanacaktır.