Cannes’da isyan!

77. Cannes Film Festivali, 14 Mayıs'ta kapılarını açtı. Cannes Festival Sarayı'nda düzenlenen açılış törenine sinema dünyasının ünlü isimleri katılım gösterdi. Ünlülerin kırmızı halıda yürüdüğü sırada, sinema çalışanlarından oluşan "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche)" kolektifi üyesi bir grup, Festival Sarayı'nın çatışına çıkarak pankart açtı. Eylemcilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik grup da festival kalabalığının dikkatini çekmek için ıslık çalarak sloganlar attı. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi için eyleme giden sinema sektörü çalışanlarına polis müdahalede bulundu.

Film festivalleri için sözleşmeli olarak çalışan işçiler ve Fransız işsizlik sigortası reformundan olumsuz etkilenen sinema sektörü çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

SİGORTA REFORMU

Festivalin açılışından bir hafta önce "Ekranların Arkasındaki Yoksulluk" kolektifi, hem festival çalışanlarını hem de diğer sinema çalışanlarını kapsayan "etkinliği sekteye uğratabilecek" grev çağrısında bulunmuştu.

Film festivalleri için sözleşmeli olarak çalışan işçiler ve Fransız işsizlik sigortası reformundan olumsuz etkilenen sinema sektörü çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor. Dün açılışı yapılan 77. Cannes Film Festivali ise, 25 Mayıs'a kadar sürecek.