Gazze’nin kaybedenleri

SOSYAL medya platformunda başlatılan #blockout2024 akımı, yeni bir trendi başlattı. Hareketin öncüleri kendilerini 'dijital giyotin' olarak tanımlarken; amaçlarını, elitlerin düşüşüne sebep olmak şeklinde açıkladı. Gazze'de Siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilen katliama sessiz kalan influencer ve ünlüleri hedef alan bu akım, Modanın Oscar'ı olarak bilinen Met Gala'dan sonra cereyan etmeye başladı.

Dünya çapında hızla büyüyen trend ile zulme sessiz kalan ünlüler izlenmeyerek ve takip edilmeyerek veto edilip, yalnızlaştırılacak. Türkiye'de de #BlockOutTr adıyla hızlı giriş yapan boykot eylemi sosyal medyada hızla büyüyor.

İnsanlar engellediği ünlüleri ve markaları paylaşarak diğer insanları da buna teşvik ediyor.