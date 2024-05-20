Sanat dünyasında 19 Mayıs kutlamaları

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dan yola çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 105'inci yıldönümü, sosyal medyada da coşkuyla kutlandı. Ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.

MÜGE ANLI

atv ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı 19 Mayıs kutlaması için Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.

TÜRKAN ŞORAY

Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray, gençliğin bayramını şu sözlerle kutladı: "Milli mücadelenin ilk adımı. Atama minnet ile. Atamızın ışığında geleceğimiz sizlere emanet gençler."

AJDA PEKKAN

Süperstar Ajda Pekkan, "19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adımın günü. Gençlerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

FERHAT GÖÇER

Doktor şarkıcı Göçer ise 19 Mayıs'ı, "105'inci yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diyerek kutladı.

FEDON

Taverna müziğinin güçlü sesi Fedon, Türk bayrağı tişörtü ile birlikte poz verip, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

GÜLBEN ERGEN

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise oğulları ile fotoğraf paylaşıp altına şunları yazdı: "Bilimle, sanatla, sporla, emekle parla. Parla hilal ve yıldızım. Parla beyaz ve kırmızım. Atlas'ım, Güney'im, Ares'im.

FİLİZ AKIN

Sinemanın kraliçelerinden Filiz Akın ise 19 Mayıs'ı şu sözlerle kutladı: "Dün, bugün ve daima izindeyiz Atam. 19 Mayıs'ın 105'inci yılında da seni sevgi, saygı, minnet ve hasretle anıyoruz."