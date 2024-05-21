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Haberler Sarmaşık Avrupa konserinde İsrail'e sert çıkış

Avrupa konserinde İsrail'e sert çıkış

Sinan Akçıl, Fransa’daki konserinde İsrail’in vahşeti durdurması gerektiğini söyledi

HABER MERKEZİ
Avrupa konserinde İsrail’e sert çıkış
ÜNLÜ popçu Sinan Akçıl Fransa'da Rouen Açıkhava Festivali'nde sahne aldı. Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla beraber söyleyen Akçıl, "Fransa Açıkhava Türk Festival'inde seyirci rekorunu kırdım" dedi. Akçıl konserde İsrail'e de ayar verdi: "Bir şeyler söylemek istiyorum ama bunları da Fransızca söylemek istiyorum belki daha iyi anlarlar. Beni dinle İsrail. Acilen bu vahşete son ver. Bütün Türkiye Filistin ile beraber. Yaşasın özgür Filistin" diyerek seslendi. Akçıl'ın bu sözleri üzerine tüm salonda alkış tufanı koptu. Sinan Akçıl, ardından şu açıklamayı yaptı: "Avrupa'nın tam göbeğinde sesimizi bir kez daha duyurmaktan mutlu oldum."
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