Gençlerin yüzüklerini Ibrahim Tatlıses taktı

ÜNLÜ sanatçı İbrahim Tatlıses, Denizlili avukat Melih Yanık'ın oğlu Melih ile iş insanı İsa Zurlu'nun kızı Tuana'nın nişan töreni için Denizli'ye geldi. Çiftin yüzüklerini Tatlıses taktı. Denizli'nin tanınmış hukukçularından, Denizlispor eski asbaşkanı Melih Yanık'ın oğlu ve ünlü organizatör Polat Yağcı'nın yeğeni Melih Yanık, iş insanı İsa Zurlu'nun kızı Tuana Zurlu ile muhteşem bir törenle nişanlandı. Ünlü isimlerin davetliler arasında olduğu törende yaklaşık 300 misafir yer aldı. Tatlıses, Melih ve Tuana çiftinin nişan yüzüklerini taktıktan sonra Kara Üzüm Habbesi'ni orkestra yardımı olmadan canlı olarak söyledi. Tatlıses, "Benim kestiğim kurdele ömür boyu gider" dedi