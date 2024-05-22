Genç piyanistlerin uyumlu resitali

İZMİRLİ genç piyanistler Nisan Öksüz ve Hayat Talya Sarı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konserde sahne aldı. Basmane Mahallesi'ndeki Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde verilen konser öncesi konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz, öğrencilerinin özverili çalışmalarından dolayı memnun olduğunu söyledi. Her iki öğrencinin bu konser için iyi hazırlandığını ifade eden Eytemiz, "İkisi de sağladıkları uyum nedeniyle bazı eserleri dört el çalacaklar. Hem birlikte nefes almak hem de birlikte müzik yapmak, birlikte o sahneyi paylaşmak ayrıca Nisan ve Hayat için çok büyük bir deneyim olacak" diye konuştu.

DİNLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

DOKUZ Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 8. sınıf öğrencisi Nisan Öksüz de öğretmenlerinin kendilerini güzel yetiştirdiğini belirterek, "Bu yıl arkadaşımla birlikte resital vermek çok gururlandırıcı. Derslerimiz de çok güzel. Emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi. Piyanist Hayat Talya Sarı da birçok konserde yer aldığını ve bugünün kendileri için özel olduğunu anlatarak, dinleyicilere güzel bir resital sunacaklarını söyledi. Tarihi kilisede yaklaşık bir saat süren konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.