Mert Aslan’dan bol yıldızlı defile

ADL Night Zoom x Mert Aslan birlikteliğinin 10. yılı, İstanbul Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen özel bir defile ile kutlandı. Geceye cemiyet, iş ve sanat dünyasından onlarca isim katıldı. Türkiye'nin önde gelen moda markası adL için kreatif direktör Zehra Işık ve ekibi ile moda direktörü ve artistik direktör Mert Aslan'ın, aylar süren bir hazırlıkla ortaya çıkardığı 10. yıl koleksiyonu, moda severlerden tam not aldı. adL ve Mert Aslan'ın on yıllık serüvenlerini kutladıkları bu özel defileye Esra Erol, Feryal Gülman, Gamze Erçel, Gamze Saraçoğlu, Hatice Arslan, Natali Yarcan, İbrahim Çelikkol gibi önemli isimler de şahitlik etti.