2 ayda 16 kilo verdiren Kubilay Aka perhizi

ÜNLÜ oyuncu Kubilay Aka, son zamanlarda sadece performansıyla değil, aynı zamanda etkileyici zayıflama hikayesiyle de gündeme oturdu. Oyuncu, 2 ay gibi kısa bir sürede tam 16 kilo vererek hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı. Güçlü bir motivasyonla hareket ettiğini söyleyen Kubilay Aka, 2 ay boyunca yemek yemeden, sadece spor yaparak ve su bazlı beslenmeye özen göstererek kilo verme yolunda adım attı. Oyuncu, beslenme düzenindeki radikal değişikliklerle beraber özellikle su bazlı beslenmeye ağırlık verdiğini belirtti. Çorba ve meyve suları gibi sıvı besinlerle vücudunu besleyen Aka, bunun yanı sıra sürekli olarak salatalık tüketmeyi tercih etti.