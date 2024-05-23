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Haberler Sarmaşık 30 bin liralık ‘kirli’ ayakkabı

30 bin liralık ‘kirli’ ayakkabı

HABER MERKEZİ
30 bin liralık ‘kirli’ ayakkabı

ÜNLÜ oyuncu Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' rolüyle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın'dan sonra fenomen bir projede göremediğimiz Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, 2009'da Su adını verdikleri kızların kucaklarına almışlardı.

Altuğ, geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir etkinliğe kızı Su ile katıldı. Ünlü oyuncunun etkinlikte giydiği ayakkabı sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ ve kızı Su'nun aynı ayakkabıları giymesi de dikkat çekti. Altuğ ve kızının giydiği Alman markası ayakkabının fiyatının 30 bin TL olduğu öğrenildi

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