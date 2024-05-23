‘Allah benim bin belamı versin’

AHMET Kaya'ya çatal fırlatma olayıyla uzun süre tartışma konusu olan Serdar Ortaç, yeniden gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Ortaç, annesinin Urfalı olduğunu ve kendisine Kürtçe öğrettiğini söyledi.

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kendimi kesmek istiyorum o yıla döndüğüm zaman. Sen hatırla abi. Ben 55 yaşındayım. O zamanlar Kürtçe konuşamazdın bile. Yalnız rahmetliye bakar mısınız? 96'da herif çıktı sahneye ve bunu yaptı ve herkese rağmen yaptı. Tutuklanacağını biliyorduk o da Biliyordu ancak bunu yaptı. Ne büyük cesaretmiş. Çünkü müziği çok güzeldi. Allah bin belamı versin" dedi.

NE OLMUŞTU?

SES sanatçısı Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999'da düzenlediği ödül töreninde sahnede yaptığı konuşma sırasında Kürtçe şarkısına klip çekmek istediğini söylemiş ve salondakilerin tepkisine neden olmuştu. Ahmet Kaya'yı eleştirenlerden biri olan Serdar Ortaç, sahneye fırlayarak İstiklal Marşı'nı okumuştu.