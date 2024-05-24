Sinemanın Sultanı güzel haberi verdi

TÜRK sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a 30 Nisan'da zatürre teşhisi koyulmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi, hastalığı nedeniyle evinde istirahate çekilmişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sevilen sanatçı, sağlık durumyu hakkında bilgi almak için tekrar doktorunun kontrolünden geçti. Şoray'ın sağlığı, hastalığa yakalandığı günden daha iyi olsa da, riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı. Yeşilçam'ın usta ismi, dün sağlığıyla ilgili sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu: "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı."