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Haberler Sarmaşık Sinemanın Sultanı güzel haberi verdi

Sinemanın Sultanı güzel haberi verdi

HABER MERKEZİ
Sinemanın Sultanı güzel haberi verdi
TÜRK sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a 30 Nisan'da zatürre teşhisi koyulmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi, hastalığı nedeniyle evinde istirahate çekilmişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sevilen sanatçı, sağlık durumyu hakkında bilgi almak için tekrar doktorunun kontrolünden geçti. Şoray'ın sağlığı, hastalığa yakalandığı günden daha iyi olsa da, riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı. Yeşilçam'ın usta ismi, dün sağlığıyla ilgili sevindirici haberi sosyal medyadan duyurdu: "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum. Bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı."
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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