Yaşadığı kabusu ilk kez anlattı

HERKESİN Lara adıyla tanıdığı Fatma Nur Keskin, "Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle müzik dünyasında bomba gibi bir giriş yapmıştı. O günden bu yana birçok şarkısıyla hafızalara kazınan Lara 2006 yılında geçirdiği trafik kazasından bahsetti. Lara, "Alnım dolduruldu. Dolgu yaptırayım derken doktor dudaklarıma bir şeyler sıktı. Aradan zaman geçti, dudaklarım sallanmaya başladı. Ankara'daki doktora yıllar sonra gittik. Gelmişken 'dudağımdaki dolguları alır mısın? Pısır patlağı gibi kaldı' dedim. Beni hafif bayıltmışlar. Kalktım dudaklarım böyle" dedi.