Cannes’da Filistin desteği

77. Cannes Film Festivali'ne bu sene Filistin'e destek veren ünlüler damga vurdu. Pek çok ünlü isim Filistin'in yanında olduğunu göstermek adına kırmızı halıda yürürken giydikleri kıyafetler ile sessiz eylemde bulundu. Tıpkı Cate Blanchett'ın yaptığı gibi, ünlü model Bella Hadid de Filistin dayanışmasının bir işareti haline gelen elbisesiyle dayanışmanın bir parçası olmuştu. Bu kez de festivalin kapanış gecesinde Faslı yönetmen Asmae El Moudir, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağıyla bu sessiz dayanışmanın bir parçası oldu. Öte yandan festivalde Filistin'e destek veren ünlülerin isimler ise şöyle: Cate Blanchett, Pascale Kann, Kani Kusruti, Guy Pearce, Leila Bekhti, Gilles Porte.