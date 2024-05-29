Gündüz kuşağının yıldızı Müge Anlı

MÜGE Anlı ile Tatlı Sert 20+ABC1 kategorisinde 100 program arasında "en çok izlenen program" oldu! "Müge Anlı ile Tatlı Sert" gündüz kuşağında, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde tüm yapımlar arasında günün en yüksek reyting ve izlenme oranına ulaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mayıs Pazartesi günkü yayınıyla 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde reyting ve yüzde 35,18 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.