Nilgün Demirhan modaya yön verdi

Moda endüstrisinde genç, yenilikçi tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından her yıl gerçekleştirilen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. EİB Moda Tasarım Yarışması'nın ödül töreni öncesi Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan 'Analog' temalı defilede, 40 tasarım sergilendi.

YARIŞMANIN KAZANANLARI

Bu yıl 18'incisi düzenlenen organizasyonda birinciliği 'Otantisite' adlı tasarımıyla Nilgün Demirhan kazanırken, 'Rug Reverie' tasarımıyla Buse Ünal ikinciliği, 'Rezven' (Dünya Hayatı Sonsuzdur) tasarımıyla Mustafa Sıtkı Asmaoğlu da üçüncülüğü elde etti. 2004'ten beri düzenlenen bu etkinliğin, yapmış oldukları en önemli organizasyonlardan biri olduğunu kaydeden EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, "Çok büyük bir ekiple beraber bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 tasarımcımıza Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle yurtdışı eğitim fırsatı sağladık. İlk defa 230 dosya başvurusu aldık. Her sene tasarımcılarımız kendilerini katlayarak yeniliyor ve ülkemize yeni vizyonlar kazandırıyor" dedi.

EHKİB Başkanı Burak Sertbaş da "Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2023'te 28 milyar 811 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasında yer alıyoruz. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor" dedi.