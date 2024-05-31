Tabutta Röveşata’nın Mahsun’u vefat etti

TÜRK sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu, omurilik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun" diye yazdı. Zafer Algöz ise paylaşımında, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerine yer verdi.