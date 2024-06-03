Tireliler Selami Şahin şarkılarına doydu

Tire Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 'Selami Şahin Besteleri' konseri ile izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. 500 kişilik salonu saatler öncesinden hınca hınç dolduran davetliler, yaklaşık iki saat süren konser sonunda koronun başarılı kadın şefi Burcu Orbahçe ve koro üyelerini ayakta alkışladı. Yaşayan efsane olarak bilinen ünlü besteci ve yorumcu Selami Şahin'in, 'Alışmak Sevmekten Zor', 'Ben Bir Tek Kadın Sevdim', 'Ben Sevdalı Sen Belalı', 'Boş Vere Boş Vere', 'Bulamazsın', 'Eskimeyen Dost', 'Gitme Sana Muhtacım', 'Gözler Kalbin Aynasıdır', 'Hesabım Var', 'Islak Mendil', 'Kadere Şikayetim Var' ve 'Ne Duamsın Ne Bedduam' gibi ünlü şarkılarını seslendiren koro üyelerine teşekkür eden şef Burcu Orbahçe yaz döneminde de konserlerin devam edeceğini ifade etti.