10. yıla özel defile şöleni

İzmirli tasarımcı Murat Acar, moda dünyasındaki 10. yılını muhteşem bir defileyle kutladı. Bornova'nın tarihi Edward Whittall Köşkü bahçesinde Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın koreografisiyle gerçekleşen moda şöleninde, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şevval Şahin ve Sezgi Sena Akay gibi isimlerle birlikte Duman Fashion Event'in modelleri podyumu süsledi. Genç modacınun "Florashion" (Çiçeklenmek) adını verdiği 40 parçalık özel koleksiyonu, yerli ve yabancı manken tarafından sergilendi.

ÖZEL KOLEKSİYON

Tarzıyla daima dikkat çeken ve birçok önemli defileye imza atan Acar, 10. yılını kutladığı gecede, ekibiyle birlikte 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan koleksiyonunu tanıttı. Type Agency'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğin süslemeleri Hera'da Davet tarafından hazırlandı. Moda tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği defile sonrasında ise unutulmaz bir after party düzenlendi. Gecenin konuğu Ceren Özdemir ise darbukasıyla davetlilere yüksek tempolu dakikalar yaşattı.