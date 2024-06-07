Ünlüler alışverişte

DEMİRELLER'İN ANNE KIZ GÜNÜ

TEKNİK direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel ve büyük kızları Yelda Demirel, alışveriş için geldikleri İstinye- Park AVM'de objektiflere yansıdı. Anne-kız, bugünü alışveriş günü yaptıklarını dile getirdi. Zeynep Demirel, "Çocuklar büyüdükçe alışverişe daha çok zaman ayırmak zorunda kalıyoruz, onun dışında her şey yolunda" diyerek mağazaları dolaşmaya devam ettiler.

YILDIZHAN: BAKIM VE KEYİF ZAMANI

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün oğlu ve kızı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Ailecek alışveriş keyfi yapan ünlü isimin, ilk durağı ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı oldu. Başarılı sanatçı, "ailecek alışverişe geldik, şimdi ise bakım vakti" dedi.

LERZAN ÇOK 'MUTLU

ÜNLÜ şarkıcı Lerzan Mutlu, geçtiğimiz gün İstinyePark'da görüntülendi. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Lerzan Mutlu, kendisini görüntüleyen muhabirlerin de sorularını cevapladı. Mutlu, "Bu aralar çok mutluyum. Bu yaz benim yazım olacak. Hem yeni şarkım geliyor, hem de sezona çok iyi hazırlandım. Beni bir çok yerde göreceksiniz işler yoğun" diyerek mağazaları dolaşmaya devam etti.