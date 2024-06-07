‘Yeni oyuncular şımarık ve çıplak’

MAGAZİN gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi olan Yeliz Yeşilmen, yeni nesil oyuncuların çıplaklığı hakkında konuştu. Ünlü isim konuk olduğu bir televizyon programındaki açıklamaları ile gündeme geldi. Kendi dönemi ile günümüzü kıyaslayan Yeşilmen, yeni nesil oyuncuları şımarık olarak nitelendirirken şimdiki ünlülerin çıplaklığından dert yandı. Yeşilmen "Kusura bakmayın yeni oyuncular, ama çok şımarıksınız! Biz zamanında magazin dergilerine poz verdik, basit olduk. Bunlar film ve dizilerde çırılçıplak soyunuyor, ama onlarınki sanat." ifadelerini kullandı.