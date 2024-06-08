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Sabaha toplantı akşama davet

HABER MERKEZİ
Sabaha toplantı akşama davet
BAŞARILI oyuncu Mert Fırat geride bıraktığımız gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini çevirmeyen Fırat, ayaküstü soruları da yanıtladı. Hem ekranda hem tiyatro sahnelerinde görülen başarılı oyuncu: "DasDas'ta toplantılarımız vardı, onun için buradaydık. İşlerimi toparladım şimdi de akşam bir davete katılmak için eşim İdil'i almaya gideceğim" dedi. Tiyatroda çok keyifli bir sezon geçirdiklerini sözlerine ekleyen Mert Fırat, yaz tatilinde biraz dinlenip, ardından yeni sezon için yoğun bir hazırlık temposuna gireceklerini dile getirdi.
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