Starların yat heyecanı

Uzun süreden beri tekne almayı planlayan Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni bir atak geldi. Bu yaz yeni yatırımlarıyla konuşulacak yıldızlar arasında yer alan ünlü isimler, süper lüks yat yaptırdı. Yaz tatilini deniz üzerinde geçirmeyi tercih eden iki sanatçı da özel yapım tekne siparişi ile bu yaz çok konuşulacak.

ROTALARI BELLİ

Megastar Tarkan ve Tatlıtuğ'un yatlarını 1 ay içinde teslim almaları bekleniyor. İki sanatçının da yaz tatilinde gidecekleri rotalar netlik kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ mavi turu tercih ederken, Tarkan ise Avrupa kıyılarında İspanya, İtalya ve Fransa sahillerini dolaşacak. Öte yandan Çağatay Ulusoy'un da yat aldığı öğrenildi.