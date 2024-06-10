  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Starların yat heyecanı

Starların yat heyecanı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlü isimler satın aldıkları yat ve yelkenleriyle gündemden düşmüyor. Bu kervana katılan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Megastar Tarkan, süper lüks yatlarını bir ay içinde teslim alacaklar

HABER MERKEZİ
Starların yat heyecanı

Uzun süreden beri tekne almayı planlayan Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni bir atak geldi. Bu yaz yeni yatırımlarıyla konuşulacak yıldızlar arasında yer alan ünlü isimler, süper lüks yat yaptırdı. Yaz tatilini deniz üzerinde geçirmeyi tercih eden iki sanatçı da özel yapım tekne siparişi ile bu yaz çok konuşulacak.

ROTALARI BELLİ

Megastar Tarkan ve Tatlıtuğ'un yatlarını 1 ay içinde teslim almaları bekleniyor. İki sanatçının da yaz tatilinde gidecekleri rotalar netlik kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ mavi turu tercih ederken, Tarkan ise Avrupa kıyılarında İspanya, İtalya ve Fransa sahillerini dolaşacak. Öte yandan Çağatay Ulusoy'un da yat aldığı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA