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Haberler Sarmaşık Hacı’nın olayı kaçamakSA

Hacı’nın olayı kaçamakSA

HABER MERKEZİ
Hacı’nın olayı kaçamakSA
SOSYAL medya üzerinden 2010 yılında Hacı Sabancı'yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ifade eden FD. İsimli kadın, Sabancı hakkında babalık davası açtı. 21 Mayıs tarihinde eşi ile ayrı yaşayan F.D, Hacı Sabancı'nın mesaj atıp davet etmesi üzerine onun evine gittiği kaydedildi. İlişkileri boyunca genel olarak korunmadan cinsel birliktelik yaşayan tarafların o gece de aynı şekilde birliktelik yaşadıkları F.D'nin avukatı tarafından dosyaya kaydedildi. Konuyla ilgili Hacı Sabancı ve FD. Arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.
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