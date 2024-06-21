Ünlü milyoner ayağına poşet bağladı

ALMANYA'DA lotoyu kazanarak milyoner olan Kürşat Yıldırım yağmur altındaki milli maç için ilginç bir yöntem buldu. 12 yaşında geldiği Almanya'da vinç operatörü olarak çalışan Yıldırım'ın hayatı lotoyu tutturarak yaklaşık 10 milyon Euro servete sahip olmasıyla değişmişti. O günden itibaren Almanya'da ünlü olan Türk milyoner önceki akşam oynanan Türkiye- Gürcistan maçını izlemek için Dortmund'a gitti.

Yoğun yağmur altında oynanan maçta 800 Euroluk ayakkabılarını korumak için ilginç bir çözüm buldu. Dizlerinden ayaklarına kadar olan bölümü çöp torbasıyla saran Yıldırım o anları sosyal medyadan paylaştı.