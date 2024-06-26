Gigi ve Bella’nın babası Sinan Akçıl’ı paylaştı

Filistin'e verdikleri destekle bilinen Gigi-Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid, konserlerinde Filistin'e destek veren Sinan Akçıl'ı sosyal medya hesabından paylaştı. Akçıl o paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Mohamed Hadid "Kariyerim bitse daha Filistin'i desteklemekten vazgeçmeyeceğim" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ı paylaştı. Hadid, Şanlıurfa'da verdiği bir konserde Filistin bayrağı açarak ve "Özgür Filistin" sloganı atarak Filistin'e desteğini gösteren Akçıl'ı sosyal medya hesabından paylaştı.