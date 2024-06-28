Çeşme’de aşk tazelediler

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çifti Çeşme tatiline devam ediyor. Kurban bayram tatilinden bu yana Çeşme'nin tadını çıkaran ünlü çift denizde adeta aşk tazeledi.

TAZE AŞIKLAR GİBİ

Mutlulukları gözlerinden okunan Hepileri çiftinin suyun içinde geçirdikleri eğlenceli dakikalar gözlerden kaçmadı. Çiftlikköy'de bir mekana giden ikili, önce suda sarmaş dolaş yürüyüp sohbet etti, ardından da şakalaşıp kahkaha dolu anlar yaşadı. Neşeli bir gün yaşayan örnek çift, bir süre taze aşıklar gibi vakit geçirdi. Anın tadını çıkaran Hepileri çifti, bazı ünlülerin aksine romantizm dolu dakikalarıyla düşman çatlattı.

'TAM BİR TAKIM ARKADAŞI OLDUK'

ENGİN Hepileri ve Beyza Şekerci, 'İntikam' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini, Mayıs 2015'te nikâh masasına taşımıştı. Ekim 2018'de Can'ı kucaklarına alan ünlü oyuncular, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde 'ikinci çocuk' hakkında açıklama yapmıştı. İkinci kez anne ve baba olmaya mesafeli olduklarını söyleyen ünlü çift, "Can çok istemiyor, biz de düşünmüyoruz. Böyle tam bir takım olduk" ifadelerini kullandılar.

ÜŞÜDÜ AMA VAZGEÇMEDİ

"KURULUŞ Osman" dizisinin 'Holofira'sı Ecem Sena Bayır, birkaç günlük tatil fırsatını Çeşme'de değerlendirdi. Arkadaşlarıyla beraber Dalyan'da bir mekana giden genç oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkatlerden kaçmadı. Kısıtlı günlerini değerlendirmek için denize giren Bayır, suyun soğukluğu nedeniyle hayli zorlandı. Üşüdüğü her halinden belli olan güzel oyuncu, yine de yüzmekten vazgeçmedi.