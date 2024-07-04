“Murat Göğebakan’a yanlış yapılmış”

KALBİM Yaralı filminde merhum sanatçı Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Göğebakan'ın filmde ünlenmesiyle daha çok magazin ağırlıklı bölüme odaklandıklarını vurgulayan ünlü oyuncu, "Bu sebeple yaptığımız yanlışlar var" dedi.

Burak Sevinç, Kalbim Yaralı filminde Göğebakan'ı canlandırıyor.

Sevinç katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunarak şöyle söyledi: "Göğebakan'ın hayatını canlandırdığım 'Kalbim Yaralı' filminde bunları çok fazla yansıtamadık. Ben oyuncuyum, senaryoya göre hareket etmek durumundayım. Bu sebeple filmde yaptığımız yanlışlar var, daha doğrusu varmış. O zamanlar bilmiyordum, bilseydim müsaade etmezdim."