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Haberler Sarmaşık Tam 90’dan konser

Tam 90’dan konser

HABER MERKEZİ
Tam 90’dan konser
Bu akşam Çeşme'de konser verecek olan Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile birlikte Alaçatı'da mekanları dolaşıyordu. Almanya'da gerçekleşecek olan Türkiye-Hollanda maçı sonrası Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkacak olan Sandal, "Bugün Almanya'da tam doksandan çakacağız golleri. Ben de o karşılaşmayı izliyor olacağım. Maç sonrasında da tam doksandan bir konser gerçekleştireceğiz. Muhteşem olacak her şey" yorumunu yaptı. Geçtiğimiz yıl sadece tatil için birkaç günlüğüne Çeşme'ye gelen ünlü popçu, bu kez hem tatil hem de iş için burada olduğunu, konser öncesi kitesurf yaptığını da söyledi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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