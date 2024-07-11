Tatlıses ameliyat masasına yatacak

U zun zamandan beri mide rahatsızlığı yaşayan türkücü İbrahim Tatlıses'in safra kesesinde bulunan taştan dolayı ameliyata alınacağı bilgisine ulaşıldı. Bir yandan sağlık problemleriyle uğraşan sanatçının bir yandan da sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak ile arasının bozulduğu iddia ediliyor.

KIZINI TAKİPTEN ÇIKMIŞ

İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı şarkıcı Dilan Çıtak zaman zaman babasıyla anılmaktan rahatsız olduğunu söylüyordu. Babasının gölgesinde olmadığını ve kendi ayakları üzerinde durarak müzik kariyerini inşa ettiğini her fırsatta dile getiren Çıtak yine gündem yer alıyor. Uzun süre küs kaldıktan sonra barışan baba kızın, bir kez daha arasının açıldığı haberi magazin gündemindeki yerini koruyor.

'BUNU HERKES BİLMELİ'

Tatlıses'in, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak'ı takipten çıkardığı ve kızıyla birlikte olduğu fotoğrafları sildiği iddiaları da basında yer alıyor. Dilan Çıtak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise gündem oldu. Çıtak paylaşımında "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" dedi. İbrahim Tatlıses'in kızı devamında "Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım" ifadelerini kullandı.

ÇITAK'A EŞİNDEN DESTEK

Dilan Çıtak Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan eşi Levent Dörter de yaptığı paylaşımda; "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğuna yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" diyerek destek verdi.