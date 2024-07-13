Gözyaşları içinde helallik istedi! Türkücü Tatlıses ameliyata alındı

Türkücü İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde televizyon programının çekimlerine katıldıktan sonra silahlı saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahlarla başından vurulan Tatlıses ağır yaralanmış, öldürülmek istenen türkücü geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tutunmayı başarmıştı. Tatlıses dün bir kez daha ameliyat masasına yattı.

2.5 saat süren ameliyatı atlatan sanatçı, 3-4 saat yoğun bakımda tutulduktan sonra normal odaya alındı.

'ŞARKILARIMI DİNLEYİN'

Safra kesesinden de rahatsız olan 72 yaşındaki türkücü önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde kalp kapakçığının değiştirileceğini söyledi. İbrahim Tatlıses'in ameliyat olacağı bilgisini ilk kez Yeni Asır duyurmuştu. İbrahim Tatlıses önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Tatlıses, sevenlerinde bir de istekte bulundu: "Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin." İbrahim Tatlıses'i izlemeye gelenler arasında Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada da vardı. Tatlıses'in davalık olduğu Ahmet Tatlı'nın da konserde bulunması dikkatlerden kaçmadı.