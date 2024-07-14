Micheal’ların yatı Bodrum’a demirlendi

Schumacher'ın İtalyan yat tasarım firmasına özel olarak imal ettirdiği yatı Kuveytli İş adamı Michael Okylan tarafından satın aldı. İtalyan yapımı Cantieri Di Pisa marka Bluefin isimli Yat, şimdilerde zengin iş insanlarına hizmet veriyor.

Alman Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın eski yatı Bodrum'a demir attı.

MUĞLA'YA DEMİR ATTI

Tarihin en iyi pilotlarından biri olarak görülen Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) 2006 yılında düzenlediği ankette Formula 1 taraftarları tarafından, sezonun en popüler pilotu seçilen Michael Schumacher 2013 yılında Fransız Alpleri'ndeki Meribel kayak merkezinde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır yaralanarak komaya girdi. Kaza geçirdiği tarihten bu yana tedavisi devam eden ancak temel fonksiyonlarını kullanamayan ünlü Formula 1 pilotu, sağlığında kendisi için dünyaca ünlü İtalyan yat tasarım firmasına özel olarak imal ettirdiği yatı ile çıktığı Akdeniz turunda Bodrum ve Marmaris 'e demir atmıştı. Birkaç yıl önce Schumacher'ın ailesi tarafından satışa çıkarılan yat, Kuveytli iş insanı Michael Okylan tarafından satın alındı.

Kuveytli iş insanı Michael Okylan

YENİ SAHİBİ BİR KUVEYTLİ

Bir Türk şirketinin de ortağı olan Okylan, 20 milyon Euro değerinde olan özel yatı kendisi dışında Katarlı ve Kuveytli zengin Arapların kullanımına sunuyor. söyledi. Yatın satışa çıkmasından sonra, aracılar vasıtasıyla kendisine yapılan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğine dikkat çeken Okylan, " Çok önemli iş insanlarını ve özellikle Türkiye'de yatırım yapan ve yapmak isteyen yabancı ortaklarım ve misafirlerimi bu yatta ağırlıyorum. Bugüne kadar birçok Kuveytli ve Katarlı iş insanlarını bu yatta misafir ettim ve Türkiye'ye yatırım yapmaları için ikna ettim" dedi.