Sevval müzikseverlerle Urla’da bir araya geldi

Sevilen rock parçalarını alaturka versiyonuyla yeniden yorumladığı "Rock'ı Severiz" adlı yeni albümünü çıkaran Şevval Sam, D&R Urla'da plak imza günü ve söyleşi gerçekleştirdi. Urla Bamboo AVM içerisindeki şubede düzenlenen etkinlikte son albümü hakkında bilgiler paylaşan ve aralarda mini konser veren Sam, sevenlerinin merak ettiği konularda sorularını da yanıtladı. Daha sonra plak imza etkinliğine geçen sanatçı için uzun bir kuyruk oluştu. Pozitif kişiliği ve güler yüzüyle beğeni toplayan Şevval Sam, herkesle tek tek konuşup fotoğraf çektirdi. Yoğun ilginin yaşandığı etkinliğin ardından, Urladam'da "D&R ile Plak Sohbetleri" gerçekleştirildi. Türk rock tarihinin en ikonik şarkılarına yer verdiğini dile getiren Sam, "Gençlerin bildiği şarkılarla orta yaş üstündeki jenerasyonun alışkın olduğu çalışmaları bir araya getirmek gibi bir hayalim vardı. Onları yeniden yorumlamak beni çok heyecanlandırdı. İyi bir şarkı hangi forma girerse girsin özünden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmez düşüncesindeydim hep. Ben çok severek yaptım bu albümü umarım siz de keyifle dinlersiniz" dedi.